В Самаре туроператор обманула более 40 клиентов и присвоила себе почти 4 млн рублей

Мошенница отравилась на 4 года в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отдали недобросовестного туроператора, которая продала путевки более 40 клиентам, но после исчезла с 4 миллионами рублей. Прокуратура Самары поддержала государственное обвинение, суд приговорил мошенницу к четырем годам заключения.

Как выяснилось 51-летняя директор турфирмы ООО «Горящие туры» в 2018 году продала туры на Бали, Гоа, Таиланд и другие 41 клиенту. Получив почти 4 миллиона рублей в качестве платы за организацию поездок, женщина не собиралась исполнять взятые на себя обязательства по организации отдыха клиентов, а распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, прокуратура поддержала обвинительное заключение. Суд приговорил туроператора к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.