В Самарской области некоторые работодатели отказываются принимать электронные больничные

Электронные больничные пока уступают своим печатным аналогам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работодатели Самарской области настороженно отнеслись к внедрению электронных больничных. Как выяснилось, далеко не все руководители принимают от своих сотрудников цифровые листы нетрудоспособности, требуя по старинке печатный вариант.

— Иногда работодатели незаконно отказываются принимать электронные больничные. Мы направили письма в Фонд соцстрахования и в Союз работодателей региона, — рассказала главный врач поликлиники № 15 в Самаре Анна Дзюбайло на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым.

К слову, сами жители пока тоже не особо охотно оформляют листки нетрудоспособности дистанционно. Заявки на открытие или закрытие больничного подали около 11 тысяч человек. Многие предпочитают приходить в поликлиники лично: кто-то по привычке, а кто-то из-за незнания о возможности оформления справки по телефону. В результате в медучреждениях нередко скапливаются большие очереди.