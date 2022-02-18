В Самаре 26 февраля состоится единственный показ отреставрированного фильма «Крестный отец»

В этом году оскароносному шедевру исполняется 50 лет

В следующую субботу, 26 февраля 2022 года, в ЦРК «Художественный» в Самаре состоится единственный показ отреставрированного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (18+). В этом году исполняется 50 лет со дня выхода оскароносного шедевра в прокат.

Зрителям предстоит увидеть на большом экране экранизацию романа Марио Пьюзо. Трилогия расскажет о взлете и падении нью-йоркской сицилийской мафиозной семьи Корлеоне. У команды кинематографистов (студия Paramount и продюсерская компания Копполы) ушло три года на реставрацию картин. Специалисты сделали все возможное, чтобы обновить их для современного показа.

Перед фильмом зрителей ждет вступительное слово от куратора киноклуба «Треугольник», аналитика кинопроката Никиты Никитина. Стоимость билета — 280 рублей.

Отметим, что в кинотеатр будут пускать только при наличии защитной маски и при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесенной болезни или ПЦР-теста. Также с собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.