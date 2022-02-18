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Общество18 февраля 2022 14:04

Самарцы смогут выиграть гаджеты, слушая Радио Дача

Станция разыграет призы в честь своего дня рождения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Акция продлится до 4 марта 2022 года

Акция продлится до 4 марта 2022 года

Радио Дача запустило в Самаре новую акцию. Она приурочена к 13-му дню рождения станции. У слушателей есть шанс выиграть ценные призы.

С 14 февраля по 4 марта звезды эстрады будут поздравлять Радио Дача с праздником. Потом радиоведущий будет в течение дня (в 11:20 и 17:20 по будням) задавать в эфире вопрос: «Кто из знаменитостей сегодня поздравил с днем рождения?». Тот, кто первый дозвонится по телефону (846) 321-102-1 и даст правильный ответ, получит приз от партнеров проекта. Среди подарков: гаджеты, сертификаты на доставку еды и многое другое.

Победителей наградят 6 марта 2022 года в парке имени Юрия Гагарина. Мероприятие пройдет во время празднования Масленицы. Подробнее узнать о правилах акции можно в группе «Радио Дача Самара» в ВК.