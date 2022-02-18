В Самаре планируют застроить 30 кварталов в границах метрополитена

Возможность строительства высотных домов в центре города будет существенно ограничена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области, в четверг 17 февраля 2022 года, состоялось совещание вице-губернатора Виктора Кудряшова с представителями строительной отрасли. В рамках заседания был поднят вопрос о программе комплексного развития территорий в Самаре до 2030 года.

Программа комплексного развития территории направлена на строительство новых объектов, в том числе многоквартирных домов, объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, а также снос и реконструкцию не отвечающих современным требованиям аварийных и морально устаревших кварталов и благоустройство территории по единому проекту. Механизм КРТ планируется внедрить на территории 30 кварталов, которые расположены в зане влияния станций Самарского метрополитена.

- Площадь этой территории составляет 113 гектаров, потенциал территории - около 3 миллионов квадратных метров нового жилья, – отметил министр строительства региона Николай Плаксин.

Реализация программы начнется уже в 2022 году. В настоящий момент подготовлено 12 лотов, еще три будут готовы в ближайшее время. Первые два лота – 1-й квартал Мехзавода и участок в границах Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионеров – будут выставлены на торги уже в марте.