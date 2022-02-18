В Самаре еще пять старинных зданий взяли под охрану в феврале 2022 года

Еще несколько исторических зданий в Самаре защитили от сноса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре несколько исторических зданий, расположенных в центре города, признали объектами культурного наследия и взяли под охрану. Советующие приказы по пяти объектам подписал исполняющий обязанности руководителя УГООКН Иван Стафеев.

Так, историко-культурная ценность была установлена в следующих старинных самарских зданиях:

1. Национальная татарская школа комплекса строений первого прихода Магометанского общества, расположенная по улице Алексея Толстого, 63, литеры А, А1, А2, а.

2. Дом на усадебном месте купца О.К. Полуэктова, построенный в конце XIX века на улице Максима Горького, 119, литеры Б, Б1.

3. Каменная лавка конца XX века, находящаяся по улице Ленинской, 157 / ул. Вилоновская, 51, литера В.

4. Складское здание второй половины XIX века, на улице Максима Горького, 11 / ул. Кутякова, 2-4 / ул. Водников, 2, литера В.

5. Усадьба купца Ф.М. Слюсарева, построенная в середине XIX века, расположенная по улице Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23, литеры А, Б.

Согласно подписанным документам, объекты были исключены из перечня объектов, обладающих признаками ОКН и включены в печень выявленных объектов ОКН. Приказы были подписаны 11 февраля 2022 года.