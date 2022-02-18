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Общество18 февраля 2022 14:58

Самарец больше года проведет в тюрьме за воровство, угрозы убийством и вождение в пьяном виде

Кроме того, ему запретили водить машину на 2 года и 9 месяцев
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осудили жителя города Октябрьск, который обвиняется в совершении кражи, угрозе убийством и повторном вождении в нетрезвом виде. Прокуратура города поддержала обвинение, и преступника отправили в колонию.

Суд установил, что подсудимый, который ранее уже имел судимость за вождение в нетрезвом виде, повторно сел за руль в состоянии опьянения. Водителя остановили сотрудники ДПС, однако от прохождения медицинского освидетельствования тот отказался. Кроме того, выяснилось, что мужчина также совершил кражу и угрожал своей супруге убийством.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал жителя Октябрьска виновным в совершении трех преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля, на срок 2 года и 9 месяцев. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.