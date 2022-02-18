Юбилейная Всероссийская студенческая весна пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая 2022 года

В Самару приедут 3,5 тысячи студентов со всей страны

В пятницу, 18 февраля 2022 года, состоялось совещание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Павла Красноруцкого. Стороны обсудили проведение предстоящего юбилейного мероприятия «Российская студенческая весна». Стало известно, что студвесна в 2022 году пройдет в Самаре с 18 по 24 мая.

- Самара – родина студенческой весны. В этом году Российская студвесна отмечает 30-летние. Заявка на проведение фестиваля в Самаре была одобрена на федеральном уровне. Конечно, регион чувствует колоссальную ответственность при подготовке юбилейного фестиваля, - сказал Дмитрий Азаров.

Всего на фестиваль приедут порядка 3,5 тысяч студентов со всей страны. Помимо российских студентов на фестиваль в Самару приедут представители постсоветского пространства – всего 150 человек. Кроме того, на студвесну пригласили 200 школьников, чтобы продемонстрировать им как проводится фестиваль. В 2022 году планируется запуск Российской школьной весны. Губернатор поблагодарил руководителя Российского союза молодёжи за помощь и содействие в организационных вопросах и отметил, что Самарская область всегда рада гостям и готова встретить их на высшем уровне.