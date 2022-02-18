В рестораны, театры и ТЦ в Самаре с 21 февраля можно будет попасть по справке о наличии антител к Covid-19

В Самаре можно будет получить QR - код и без вакцинации

С 21 февраля в Самаре и Самарской области попасть в кино, театры, ТЦ, рестораны можно будет по справке о наличии антител. Такая возможность прописана в постановлении губернатора, опубликованом на сайте правительства. Новое постановление вступает в силу с 21 февраля 2022 года. В нём не меняется почти ничего, единственное условие: в течение мечта, куда можно было попасть по QR - коду вакцинированного или переболевшеого. Теперь же актуальна и справка о наличии антител.

Получить QR - код по результатам теста на антитела можно будет уже с 21 февраля. Для этого нужно сделать тест в любой лаборатории, предъявить СНИЛС и попросить загрузить результаты на Госуслуги. Затем в личном кабинете можно будет оформить заявление на получение кода.

Также в постановлении говорится, что запреты на посещение культурных мест подростками продлены до 1 марта 2022 года. Между тем, врачи всё же просят жителей региона не откладывать вакцинацию. Эксперты отмечают, что даже после болезни, если не было подтвержденного ПЦР, можно привиться уже спустя 3 недели - 2 месяца.