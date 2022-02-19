В Сызрани мужчина лишился денег из-за интернет-мошенницы

Мужчина перевел деньги злоумышленнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани мужчина обратился к сотрудникам правопорядка за помощью. Мужчина лишился денег из-за мошенницы.

По полученным данным, в сентябре 2021 года житель Сызрани хотел дистанционно совершить покупку. В интернете он нашел объявление о продаже электроусилителя руля и решил связаться с продавцом. Злоумышленница попросила перевести 100% предоплаты – 7 500 рублей. Потерпевший доверился продавцу и перевел указанную сумму, после чего женщина перестала выходить на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Следователь направил множество запросов в организации и торговые площадки. Оказалось, что подозреваемая находится в другом регионе. Правоохранители отправились с командировкой в Тюменскую область и задержали 30-летнюю женщину. Мошенница нигде не работала, после допроса она призналась в преступлении.