В Самаре контролируют заразившихся коронавирусом

В Самаре мониторинг пациентов с коронавирусом. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают контролировать амбулаторных больных. Заразившиеся коронавирусной инфекцией не должны выходить из дома.

Известно, что управляющие микрорайонами проводят домовой обход ежедневно. Помимо обхода, специалисты и сотрудники правоохранительных органов также звонят на номера пациентов и узнают о их местонахождении. Так, например, по состоянию на 18 февраля в Советском районе зарегистрировано с подтвержденным диагнозом коронавируса – 596 больных, сообщили в городской администрации.

Граждане, которые отказываются соблюдать самоизоляцию и подвергают жителей заражению, могут получить штраф. С начала этого года в Советском районе выявили 4 нарушителей. Размер штрафа составил от 15 000 до 40 000 рублей.