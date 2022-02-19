В Самаре из-за заснеженных тротуаров пенсионерка упала на капот автомобиля

Женщина чуть не попала под колеса. Фото: скриншот видео "Самара Город"

В Самаре местные жители поделились кадрами заснеженного тротуара. Из-за сугробов и наледи пенсионерка чуть не попала под колеса автомобиля, когда хотела перейти дорогу.

- Не могут привести в порядок. Скользко даже молодым, - отметили пользователи в социальных сетях.

На площадке для высадки и посадки пассажиров трамвая на ул. Владимирская пенсионерка налетела на капот автомобиля. Она пыталась перейти дорогу, но из-за скольжения и высоких сугробов не смогла удержать равновесия. К счастью, женщина смогла дальше продолжить путь. О травмах не сообщается.