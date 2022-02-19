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Происшествия19 февраля 2022 9:04

В Тольятти водителю грозит уголовной срок за повторное нарушение правил дорожного движения

Мужчина выкладывал видео задержания
Алена ПРОВКИНА
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Инспекторы остановили пьяного водителя

Инспекторы остановили пьяного водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя. Он отказался от медицинского освидетельствования.

По полученным данным, задержание произошло 10 декабря 2021 года. Инспекторы заметили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но тот отказался от проверки на алкоголь. Автолюбитель решил снять задержание на телефон и выставить правоохранителей в дурном свете. Сотрудники полиции провели мониторинг социальных сетей, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ДПС оформляли административный материал. Оказалось, что водитель и ранее был привлечен к ответственности и вновь повторил преступление. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит уголовной срок лишения свободы до 2 лет.