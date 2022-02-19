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Общество19 февраля 2022 9:15

Самарская область готова принять и разместить беженцев из ЛНР и ДНР

Об этом сообщил Дмитрий Азаров, отметив. что регион никогда не оставался в стороне от беды братского народа
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Ростовской области уже организовали лагеря для беженцев

В Ростовской области уже организовали лагеря для беженцев

Самарская область готова принять и разместить жителей ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за проявленной в отношении них агрессии. Такое заявление сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Мы никогда не оставались в стороне от беды братского народа, наших соотечественников. Наш моральный долг поддержать людей в этот трудный момент. Рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки, - сказал губернатор.

18 февраля началась эвакуация беженцев в Россию, они едут в Ростовскую область на автобусах, также сформирован специальный железнодорожный состав. Главы российских регионов заявляют о готовности также принимать покинувших территорию республик людей. В республиках также объявлена всеобщая мобилизация.