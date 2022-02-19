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Происшествия19 февраля 2022 9:30

В Самаре люди столпились у дома живодера

В квартире находятся животные
Алена ПРОВКИНА
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Люди собрались возле дома убийцы. Фото: "ЧП Самара"

Люди собрались возле дома убийцы. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре толпа людей собралась у дома живодера, потрошившего животных возле школьных ворот. Отмечают порядка 40 человек.

Известно, что мужчина оставлял тела голубей, котят и щенков возле школы на улице Георгия Димитрова. Напомним, что уже после появились кадры видеозаписей домофон, где мужчина приходит домой с сумкой, в которой что-то шевелится и жалобно скулит. Люди собрались возле дома подозреваемого, но так и не смогли проникнуть внутрь. Мужчину задержали и увезли.

Очевидцы отмечают, что в квартире все еще могут быть животные. За железной дверью слышатся шаги, об этом сообщили в социальных сетях «ЧП Самара». Полиция расследует дело.