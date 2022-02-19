В Самарской области за сутки выявили 3 939 новых случаев коронавируса

Появились данные о новых случаях коронавирусной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают рост заболевших коронавирусной инфекции. За сутки выявили еще 3 939 новых случаев заражения.

По данным оперштаба, 19 февраля 2022 года, в России выявили 179 147 пациентов с COVID-19. В Самарской области также отметили, что количество госпитализированных граждан достигло отметки – 349. В регионе из-за инфекции, к сожалению, умерло 13 жителей. Выздоровели – 4 788 человек.

Общее число заразившихся в Поволжье с начала пандемии – 288 630 жителей, из них умерли – 6 959 человек, выздоровели – 235 772 пациента, такие данные предоставили в субботу.