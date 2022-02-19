Матео Барач стал защитником "Крыльев Советов"

Хорватский игрок перешёл в "Крылья"

В "Крыльях Советов" ещё одно пополнение. Теперь официально: защитник Матеа Барач - игрок волжского клуба. Об этом сообщила пресс-служба "Крыльев". Футболиста взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа. Он будет выступать на поле под номером 44.

-Матео Барач – рослый и квалифицированный центральный защитник. Надеюсь, что в «Крыльях» Матео продемонстрирует свои лучшие качества и поможет нашей команде, - отметил спортивный директор команды Сергей Корниленко.

Он также уточнил, что надеется: игроку не понадобится времени на адапатацию, ведь он знаком с российским футболом. Хорватский футболист перешёл в "Сочи" летом 2021 года из венского "Рапида". Зв кубанскую команду он сыграл 10 матчей в российском первенстве и четыре игры в Лиге Конференций. В зимнее трансферное окно команду покинул защитник Сильвие Бегич, которого забрали в "Рубин".