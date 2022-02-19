В Самарской области шторм и снег задержатся до 20 февраля 2022 года

В Поволжье объявили желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за усилившегося ветра. Снежный шторм задержится в регионе до 20 февраля 2022 года.

Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщили, что ночью и днем 20 февраля в области усилится юго-западный ветер. Порывы достигнут 15-20 м/с. Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной ЧП: обрывов линий электропередач и падением деревьев.

Спасатели напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения и необходимой дистанции между автомобилями. По возможности жителей просят не выезжать на дорогу до изменений погодных условий.