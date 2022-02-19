В Тольятти полицейские задержали на улице голого мужчину

Мужчина ходил голый по улице. Фото: скриншот видео "Тольятти"

В Тольятти в районе улицы Юбилейной сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали голого мужчину на улице. В социальных сетях появилось видео с места происшествия.

Полицейские смогли поймать и задержать мужчину. Он лежал в снегу и издавал странные звуки. О его намерениях неизвестно. В комментариях пользователи поделились на два лагеря: те, кто считает, что мужчине необходима помощь и те, кто уверен, что это действие наркотических веществ.

Мужчине предоставили одежду и доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.