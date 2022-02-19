Единственный в России Oldsmobile Toronado из 1977 года продают в Самаре за 3 млн рублей

Автомобиль единственный в России. Фото: "Авито"

В Самаре продают ретро-автомобиль 1977 года за 3 миллиона рублей. Владелец отметил, что машина на ходу и не имеет проблем.

На продажу выставили автомобиль в феврале 2022 года. Владелец выложил объявление на сайт «Авито». Редкий американский автомобиль сохранил все оригинальные элементы салона и корпуса: красная обивка, бежевый корпус длиной 5, 78 метра - все в первозданном виде после реконструкции. Автор также отметил, что автомобиль единственный в России и редкий даже для США.

В конце объявления продавец указал, что снижать цену не собирается. Продажа не срочная. На торг и обмен – не согласен.