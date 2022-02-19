В Самаре предложили увековечить память народного артиста Геннадия Юхтина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил увековечить в Самарской области память народного артиста Геннадия Юхтина. Известный актер, исполнитель ролей в фильмах "Неуловимые мстители", "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцевых" родился в селе Чубовка Кинельского района. При рождении он получил имя Гений. В годы Великой Отечественной войны родители мальчика погибли, в 14 лет он и сестра остались сиротами и попали в детский дом в Московской области.

Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет, он попал в больницу после перелома шейки бедра, а потом анализ показал коронавирусную инфекцию, у него началась пневмония.

Александр Хинштейн выразил соболезнования близким актера и напомнил самарцам о том, что он является их земляком.

- Его роли своего рода символы эпохи, искренность и чистота героев Юхтина - то, чего так нам не хватает. Уверен, что Народный артист Юхтин достоин того, чтобы память о нем была увековечена в родном регионе, - отметил Хинштейн.