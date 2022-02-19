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Общество19 февраля 2022 15:24

В Самаре ночью планируют вывезти снег на полигоны с 13 крупных участков

Специалисты попросили не оставлять транспорт
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Снег вывезут на полигоны

Снег вывезут на полигоны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты по расчистке дорог сообщили адреса, с которых в ночь с 19 на 20 февраля планируют вывезти снег. Его отвезут на специализированные полигоны.

По полученным данным, планируют расчистить 13 участков: От улицы Садовой в сторону Волжского проспекта; улицу Ярмарочную; улицу Клиническую; улицу Аксакова; улицу Молодогвардейскую; улицу Ерошевского; улицу Чернореченскую; улицу Аэродромную; улицу Ново-Вокзальную; улицу Победы; улицу Пражскую; улицу Баженова.

Специалисты предупредили владельцев автомобилей. Необходимо убрать машины с указанных участков для более эффективной работы.