В Самаре ночью планируют вывезти снег на полигоны с 13 крупных участков

Снег вывезут на полигоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты по расчистке дорог сообщили адреса, с которых в ночь с 19 на 20 февраля планируют вывезти снег. Его отвезут на специализированные полигоны.

По полученным данным, планируют расчистить 13 участков: От улицы Садовой в сторону Волжского проспекта; улицу Ярмарочную; улицу Клиническую; улицу Аксакова; улицу Молодогвардейскую; улицу Ерошевского; улицу Чернореченскую; улицу Аэродромную; улицу Ново-Вокзальную; улицу Победы; улицу Пражскую; улицу Баженова.

Специалисты предупредили владельцев автомобилей. Необходимо убрать машины с указанных участков для более эффективной работы.