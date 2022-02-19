Прекращено судебное производство в отношении бывшего главы Богатовского района Самарской области

Истек срок давности дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершено судебное производство. Истек срок давности уголовного дела экс-главы Богатовского района.

Известно, что бывший глава Владислав Туркин попадал под статью «Халатность». В 2019 году заключал договоры на покупку квартир для детей-сирот, но выполнил свои обязанности некачественно. Недвижимость оказалась непригодной. Каждую из шести квартир оценили в 1миллион рублей.

Кроме этого, в декабре 2021 года также прокуратура утвердила обвинение жене подсудимого. Она, по мнению следствия, могла сфальсифицировать бумаги.