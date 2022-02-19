В Самарской области планируют построить школу в Тимофеевке

Планируют строительство новой школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют построить школу, в которой нуждаются жители села Тимофеевка. Средства на строительство выделили из областного бюджета.

Уже в начале марта в селе ожидают поступления средств. После этого запустят процедуру торгов для выбора подрядчика. Ориентировочно строительство начнут в мае этого года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу – возвести и сдать здание в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

В селе необходима современная новая школа. Прошлое здание возвели в 1965 году и оно рассчитано только на 90 мест, сообщили в администрации района.