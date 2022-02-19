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Общество19 февраля 2022 16:24

В Самарской области планируют построить школу в Тимофеевке

Выделят 450 мест
Алена ПРОВКИНА
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Планируют строительство новой школы

Планируют строительство новой школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют построить школу, в которой нуждаются жители села Тимофеевка. Средства на строительство выделили из областного бюджета.

Уже в начале марта в селе ожидают поступления средств. После этого запустят процедуру торгов для выбора подрядчика. Ориентировочно строительство начнут в мае этого года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу – возвести и сдать здание в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

В селе необходима современная новая школа. Прошлое здание возвели в 1965 году и оно рассчитано только на 90 мест, сообщили в администрации района.