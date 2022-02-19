В Тольятти прошел турнир «Хоккей на валенках» 19 февраля 2022 года

Местные жители играли в хоккей в валенках. Фото: пресс-служба технопарка

В Тольятти местные жители сыграли в хоккей на валенках. Это уже второй городской турнир.

Необычное соревнование похоже на хоккей, только вместо шайбы – мяч для ринк-бенди, а вместо коньков – валенки. В состязании могут участвовать все, даже те, кто не умеет кататься на льду. Турнир входит в Жигулевскую спартакиаду и проходит в новой спортивной традиции Жигулевской долины.

На участие в турнире подали заявки 12 команд. 96 участников представляли свои трудовые коллективы Автограда. Помимо этого, на площадке технопарка установили большие напольные шахматы, пригласили посетителей на бесплатную тренировку на автомобиле на ледовой трассе и на игру в лазертаг.