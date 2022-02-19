Самарчанка обвинила бывшего мужа в изнасиловании

Правоохранители занимаются расследованием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летеяя жительница Самары обвинила бывшего мужа в изнасиловании. После развода восемь лет назад супруги остались жить в одной квартире. Видимо, какое-то время отношения складывались достойно, но в этом году что-то пошло не так. Женщина, которая работает на одном из крупных предприятий города, обратилась с заявлением в полицию. Она обвинила своего 50-летнего мужа.

В нем она сообщила, что ее бывший муж около шести вечера начал приставать к ней прямо в их общей квартире. После этого он заставил ее заняться с ним сексом, применив насилие.

Как сообщают источники КП, сейчас слова женщины проверяют, расследованием дела занимаются правоохранительные органы.