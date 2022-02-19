В Самаре спасатели использовали спецтехнику, чтобы забрать погибшего с его дачного участка

Для транспортировки погибшего потребовалась помощь спасателей. фото: ПСС Самарской области

В Самаре специалисты провели спасательную работу, чтобы эвакуировать погибшего мужчину. Он хотел добраться до дачи на лыжах.

Известно, что погибший хотел осмотреть участок. Когда он добрался до дачи, его самочувствие ухудшилось. Мужчина успел позвонить сыну. Когда тот доехал до места, то обнаружил отца без признаков жизни. Для передачи тела полиции потребовалась помощь спасательного отряда. Парень позвонил в дежурную часть в 14:50. Снежные заносы не позволяли добраться до дачи на машине, сообщили в ПСС Самарской области.

Специалисты несли погибшего 20 метров на носилках, пока не добрались до снегохода. Спасательные работы закончились в 18:50.