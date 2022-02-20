"А убирать не пробовали?": в Сызрани власти удивили жителей роликом об опасности сосулек

Глыбы льда висят на многих домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Сызрани удивила горожан видеороликом, напоминающим о правилах поведения на улицах в период оттепели. В инстаграме местные власти решили опубликовать видеоролик со смешариками, в котором показаны ужасающие сосульки, свисающие с крыш. А одна даже срывается, ударяется о землю. Сразу понятно - такое закончится катастрофой.

В финале видео смешарики объясняют: мол, смотрите, опасно ходить в период оттепели под крышами и навесами, сосулька сорвется - можно погибнуть или же оказаться в больнице с серьезными травмами. В общем, все правильно. Но почему-то креатив мэрии оценили не все горожане.

- Посмотрите на видео, там множество кадров с огромными сосульками. Так вот, в Сызрани именно так. Мне кажется, правила безопасности - хорошо, но еще лучше пойти и убрать сосульки с крыш и подъездных козырьков, последить за УК, а то и правда кого-то убьет, - поделился своим мнением житель Сызрани Алексей, который увидел в ролике кадры из родного города.

А что об этом ролике вы? Обсудим в комментариях.

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