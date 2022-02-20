Хоровод циклонов завалит Самарскую область снегом

Самарцам пообещали хоровод циклонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье и начало недели. По их данным, в ближайшие дни управлять погодой в Самарской области будет хоровод атлантических циклонов. Именно они и отвечают за предстоящую повышенную снежность: регион вновь завалит снегом, причем температура будет около ноля, так что будет идти и мокрый снег, и дождь, но в осадках недостатка не будет.

- Атмосферные вихри, перемещаясь вглубь Европейского материка, принесут в регион очень тёплый, насыщенный влагой воздух, - отметили синоптики, предсказывая новый погодный апокалипсис.

Также будет постоянно усиливаться юго-западный ветер, на дорогах будет гололедица, трассы будет заметать метель. Такая погода продержится минимум 3-4 дня. А долгосрочный прогноз синоптиков Гидромета еще более безжалостен: по мнению синоптиков снегопады могут остаться до следующих выходных, а в субботу они усилятся.

А как по вашему, с прошлыми снегопадами в городе уже справились? Эти и другие интересные обсуждения в нашей группе ВКонтакте.