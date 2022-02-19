Инфекционист из Самары рассказал, как дети болеют омикроном

Врачи рассказали, как коронавирус переносят дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главврач детской инфекционной больницы Самарской области Сергей Китайчик рассказал, как дети сейчас переносят коронавирус. Новый штамм "омикрон" стал для них гораздо опаснее: по словам врача, уже при "дельте" были тяжелые и даже летальные случаи. Сейчас же дети болеют массово.

- Болезнь протекает как тяжелая вирусная инфекция по типу гриппозной, с общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей. Это состояние проявляется в виде озноба, высокой температуры до 39-40 градусов. А особо уязвимы для вируса на этом витке малыши, - отметил Сергей Китайчик.

Он также отметил, что сегодня детская инфпекционка работает как ковидный госпиталь, она ориентирована на прием детей самого младшего возраста. Важный момент - инфекционист подчеркивает, что пожинать плоды сегодняшней заболеваемости мы будем еще несколько лет. У детей проявляются постковидные синдромы: миокардиты, изменения сердца, астеновегетативный синдром - когда у детей общая слабость, они быстро устают, у них появляется бессоница, обостряются поражения нервной системы. Сергей Китайчик привел пример: через 1-2 месяца после коронавируса перенесенного дети поступают с очень тяжелыми энцефалитами, и приходится уже бороться за их жизнь.

Так что врач подчеркивает: лучше всего постараться поберечь детей от встречи с вирусом, а для этого стоит остерегаться походов в торговые центры, места скопления народа, а родителям стоит привиться.