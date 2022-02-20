Самарцы раскритиковали грязные маршрутки №261 с дырками в сидениях

Жителям не нравятся маршрутки в Самаре

Жители Самары пожаловались в твиттере на отвратительное состояние автобусов на коммерческом маршруте №261. Самарчанка опубликовала фотографии из салона: грязные сидения, некоторые перетянуты пакетами, в обшивке -дыры.

- Это ненормально. К тому же тут расстояние между сидениями такое, что ребенок не сядет нормально, не говоря уже о взрослых. Никакого обогрева в салоне, затертые сидения, это что - вина пассажиров? - поделилась негодованием Надежда.

Представители департамента транспорта пообещали "поставить на вид" перевозчику. Но отметили, что ремонт салонов не дешевое удовольствие, особенно после поездок пассажиров с низкой социальной ответственностью.

Стоит отметить, что 261 маршрут следует от речного вокзала, практически единственный - аналогов из городских муниципальных маршрутов просто нет. Так что для многих туристов именно с этой поездки начинается знакомство с городом и таким оказывается первое впечатление о Самаре.

А что вы думаете о нашем общественном транспорте? Обсудим в комментариях.