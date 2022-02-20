"Крылья Советов" разгромили "Химки" в последнем матче на сборах 19 февраля

Самарская команда выиграла у подмосковных "Химок" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" обыграли подмосковные "Химки" в последнем матче зимних сборов. Игра в Турции закончилась со счетом 7:3. За нашу команду по два раза забили Антон Зиньковский и Сергей Пиняев, также отличились Данил Липовой и Максим Глушенков. Еще один мяч соперники волжан отправили в свои ворота самостоятельно.

Один из забитых мячей "Химки" отправили в ворота "Крыльев" с пенальти. Игра проходила в закрытом режиме, таким было решение тренерского штаба волжан.

Перед игрой уже стали известны номера новичков команды на грядущий сезон. Фернандо Костанца будет играть под номером 22, Ян Гудков - 66, Артем Соколов -77, Александр Коваленко- 14, Иван Игнатьев получил номер 85. Также 44 номер закрепили за Матео Барачем.

Новый сезон "Крылья Советов" начнут матчем в Ростове-на-Дону 27 февраля. Сейчас команда находится на 8 месте, с 27 очками. Ранее на сборах "Крылья" с разгромным счетом проиграли "Рубину": матч закончился со счетом 0:5.