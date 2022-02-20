Медиум из Самары Олег Шепс стал героем шоу "Звезды в Африке"

Олег Шепс отправился на шоу в Африку

Самарский медиум Олег Шепс рассказал в своем инстаграме о том, что стал участником шоу "Звезды в Африке". Он стал героем второго сезона, который начнут показывать на ТНТ 27 февраля 2022 года. В своем канале он рассказал, что его звали на съемки первого сезона, но тогда возникли сложности личного характера.

- Я думал уже все прошло, но меня позвали на второй сезон, все совпало и я отправился в Африку. И я рад, что именно сейчас попал на шоу, у нас были отличная команда, со многими у нас были дружеские отношения. Но были и сложности, но это уже увидите на экране, - рассказал Шепс.

Он также показал, как путешествовал в Африку. Молодому человеку пришлось столкнуться со сложностями в аэропорту при отправку багажа до конечного пункта.

Шоу "Звезды в Африке" снимают уже в течение второго сезона, его ведущие - Михаил Галустян и Ольга Бузова. Всем участникам приходится проходить испытания. Если они кажутся слишком сложными, нужно крикнуть: "Я звезда, заберите меня отсюда".