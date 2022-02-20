Жителей Самары ждет магнитная буря в понедельник 21 февраля 2022 года

Самочувствие в такие дни может быть слегка хуже обычного

Жителей Самары ждет геомагнитная буря. Возмущения геомагнитного поля начнутся уже в ночь с воскресенья на понедельник 21 февраля 2022 года. Сначала это будут небольшие возмущения в четыре балла, но уже днем возмущения будут выше, в 5 баллов. Об этом сообщает портал "Гисметео".

Слабая буря в пять баллов для метеозависимых людей и людей, которые подвержены перепадам атмосферного давления, станет испытанием в любом случае. Как отмечают ученые, магнитная буря - это сжатие магнитосферы над землей вследствие увеличения скорости и величины потока частиц солнечного ветра. Это происходит из-за вспышек на солнце.

Точных данных о том, что такие бури влияют на здоровье людей и смертность, нет. Однако многие жители Самары отмечают, что в дни возмущений магнитного поля чувсствуют себя хуже и испытывают головные боли.