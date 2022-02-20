Опасно, желтый уровень: в Самарской области 20 февраля будет хозяйничать ураганный ветер

В Самаре объявлен желтый уровень опасности

20 февраля 2022 года синоптики объявили в Самарской области желтый уровень погодной опасности. Они прогнозируют резкое увеличение скорости ветра, до 15-20 м/с. Ветер будет дуть с юго-запада и станет серьезной проблемой еще и из-за того, что в воскресенье в регионе будет идти снег, вернее, мокрый снег и дождь.

Сильнее всего ветер будет по области, в Сызрани и Тольятти, в Самаре он будет достигать 7-12 метров в секунду. При этом будет очень тепло - от ноля до минус двух градусов.

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что подобная погода особенно опасна в пути, особенно на междугородних трассах. Во время снегопадов и сильного ветра даже закрывают трассы, чтобы чистить их от снега. Так что в подобную погоду водителей просят воздержаться от дальних поездок или отложить их на будущее. Внимательнее стоит быть и пешеходам, которые должны учитывать низкую видимость на дорогах из-за метели.