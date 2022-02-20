Под Тольятти автомобилист влетел под фуру и попал в больницу

Для легковушки столкновение не прошло бесследно

Под Тольятти случилась авария на трассе, это произошло 19 февраля около двух часов дня. 45-летний водитель автомобиля Лада ехал по трассе М5 Урал со стороны Сызрани. В какой-то момент он не справился с управлением автомобилем и вылетел на встречку. Увы, но это не прошло безболезненно, ведь в этот момент ему навстречу двигался грузовой автомобиль Вольво с прицепом, в котором были рулоны с лентой.

- За рулем фуры находился 44-летний водитель, который лесять раз привлекался к административной ответственности, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате аварии водитель Лады получил травмы и его пришлось отправить в больницу. Полицейские проводят необходимые проверки, чтобы разобраться во всех деталях происшествия. А все водителей просят быть осторожнее на зимних дорогах, не превышать скорость и соблюдать правила.