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Происшествия20 февраля 2022 5:55

Под Тольятти автомобилист влетел под фуру и попал в больницу

Оба водителя уже были замечены в нарушении правил дорожного движения
Анастасия МЫШКИНА
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Для легковушки столкновение не прошло бесследно

Для легковушки столкновение не прошло бесследно

Под Тольятти случилась авария на трассе, это произошло 19 февраля около двух часов дня. 45-летний водитель автомобиля Лада ехал по трассе М5 Урал со стороны Сызрани. В какой-то момент он не справился с управлением автомобилем и вылетел на встречку. Увы, но это не прошло безболезненно, ведь в этот момент ему навстречу двигался грузовой автомобиль Вольво с прицепом, в котором были рулоны с лентой.

- За рулем фуры находился 44-летний водитель, который лесять раз привлекался к административной ответственности, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате аварии водитель Лады получил травмы и его пришлось отправить в больницу. Полицейские проводят необходимые проверки, чтобы разобраться во всех деталях происшествия. А все водителей просят быть осторожнее на зимних дорогах, не превышать скорость и соблюдать правила.