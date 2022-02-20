В Самарской области 20 февраля 2022 года объявлен желтый уровень опасности из-за метели и сильного снега

Снегоуборочной технике потом придется потрудиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности в ближайшее время 20 февраля 2022 года. По данным экстренных служб, опасность представляет сильный снегопад, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, снежные заносы на трассах.

Водителей просят быть максимально осторожными на дорогах, постараться не выезжать в дальние поездки в плохих погодных условиях. К сожалению, не всегда есть возможность оперативно расчищать трассы. Часто во время метели дороги переметает и машины оказываются в снежном плену. Также снижается видимость на дороге, могут быть повреждены линии электропередач, а с зданий может срывать части стен, крыши, и это также представляет опасность.

Осторожнее стоит быть и пешеходам. Им надо убедиться в отсутствии машин перед тем, как перейти дорогу. А еще необходимо передвигаться аккуратнее, чтобы не упасть из-за снега и не получить повреждения. Постарайтесь всегда иметь с собой средства связи перед выходом из дома в такую погоду. Это позволит быстро обратиться за помощью в случае ЧП.