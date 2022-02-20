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Общество20 февраля 2022 6:20

Под Самарой автолюбительница завершила обгон встречей с деревом и отправила пассажирку в больницу

В аварию попал автомобиль Шевроле-Нива
Анастасия МЫШКИНА
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Автомобиль въехал в дерево

Автомобиль въехал в дерево

В Самарской области утром 19 февраля 2022 года случилось ДТП в Кинель-Черкасском районе. На автодороге Урал-Муханово, неподалеку от Тимашево, водитель Шевроле-Нива не справилась с управлением во время обгона. Ехала она в сторону Отрадного.

- За рулем была 47-летняя женщина, она привлекалась к административной ответственности из-за нарушения ПДД четыре раза, все штрафы оплачены. Она не справилась с управлением при обгоне на участке, где такой маневр разрешен, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево. В результате в больницу пришлось отправить пассажира, который находился на переднем сидении, его доставили в больницу машиной скорой помощи. Судя по всему пассажир был не пристегнут.

Сейчас в деталях ДТП разберется полиция.