Два человека погибли ночью в пожаре в Культуре Кинельского района

Пожарным пришлось серьезно потрудиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе ночью 20 февраля 2022 года, чуть позже полуночи, случился пожар в жилом доме. ЧП произошло в населенном пункте Культура, на ул. Дачная. Ликвидировать пожар пришлось долго, огонь в итоге охватил площадь в 150 кв.м. Потушить возгорание удалось только спустя три часа, в половине четвертого утра.

К сожалению, не обошлось без жертв. Погибли в огне два человека, мужчина и женщина. Видимо, они крепко спали и не почувствовали запах дыма, а значит, не успели выбраться из огненной западни. Сейчас их личности устанавливают.

На тушение пожара привлекали 28 человек, 10 машин. Сейчас следователи выясняют причины пожара. Предварительных версий озвучено не было.