"Телефоны разряжены, бензин заканчивается": под Самарой три человека застряли на занесенной снегом трассе

Машина застряла в снегу на трассе

В Кинель-Черкасском районе ночью 20 февраля, около половины второго, в снежном плену оказался автомобиль, на котором развозили по селам хлеб. Вызов поступил на пульт спасателей. Выяснилось, что из-за сильнейшего снегопада была полностью заметена дорога Черновка - Первомайский, которая нередко оказывается в ужасном состоянии из-за осадков. В снежном плену из-за погоды оказался автомобиль с хлебом. В салоне были три человека и им реально грозила опасность.

Оказалось, что телефоны у всех троих были практически разряжены, а запас топлива подходил к концу. Была реальная вероятность, что они могут замерзнуть в неизвестности. И тогда на поиски отправились спасатели на снегоходе. Нашли несчастную троицу не сразу. Полностью спасательные работы были закончены только в 7.23. К этому времени пленники снежной трассы уже успели замерзнуть, но в спасательном автомобиле их отогрели, дали горячего чаю, а потом довезли до населенного пункта.

К работам же по расчистке трассы приступила тяжелая техника. Стоит отметить, что этот участок всегда оказывается опасным во время снегопадов. В это воскресенье МЧС также объявило желтый уровень опасности из-за снега и метели. Водителям советуют быть осторожнее, отложить поездки. Если же такая необходимость возникла, лучше запастись бензином, зарядить телефон и собрать с собой тревожный чемоданчик.