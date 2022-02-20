Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 7:48

В Самарской области бывший участковый шлангом сломал пальцы односельчанину

Между соседями возник конфликт
Анастасия МЫШКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С делом разбираются правоохранительные органы

С делом разбираются правоохранительные органы

В Самарской области в Исаклинском районе произошел конфликт, в результате которого один из его участников чуть не остался без пальцев. Бывший участковый, майор полиции, по своим делам в нерабочее время находился в селе Большое Микушкино.

Здесь он поспорил с другим жителем села, 37-летним мужчиной. Словесная перепалка скоро перешла все границы и тогда экс-полицейский взял в руки обрезок шланга и несколько раз ударил своего оппонента, видимо, намереваясь доказать правоту силой.

В итоге избитому соседу понадобилась помощь - у него оказались сломаны две фаланги пальца на руке. В связи с чем случился конфликт - неизвестно. Сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде и заведено уголовное дело в отношении него, сообщает источник "КП-Самара".

Известно, что оба участника конфликта ранее не судимы и характеризовались положительно.