В Кинельском районе задержали отца и сына при попытке украсть нефть из трубопровода

Мужчины хотели украсть нефть

В Самарской области полицейские предотвратили хищение нефтепродуктов. Полицейские проводили разыскные мероприятия на территории Кинельского района, около села Филиппова они заметили вблизи от нефтепровода двух мужчин. Они подключали шланги от насосной станции. Отца и сына из Отрадного задержали и привезли в отдел полиции, а на место выехала группа службы безопасности предприятия, владеющего нефтепроводом.

В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщают, что ранее предполагаемые злоумышленники к ответственности не привлекались. А сейчас они решили поживиться и похитить нефть у одного из ООО, с помощью автоматизированных приспособлений. Сделать это они не успели, так как в дело вмешалась полиция.

Сейчас следственный отдел МО МВД "Кинельский" возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к краже нефтепродуктов. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства того, что произошло.