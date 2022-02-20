В Сергиевском районе закрыли для движения дорогу "Белый Ключ - Спасское"

По Самарской области борются со снежными заносами

В Самарской области для движения закрыли участок дороги. Речь идет о дороге "Белый Ключ - Спасское" в Сергиевском районе. Движение ограничено для всех видов транспорта, сообщает ГКП "Асадо". Это делается для того, чтобы расчистить дорогу могла тяжелая техника. Из-за неблагоприятных погодных условий на самарских дорогах - серьезные снежные заносы.

Так, утром в соседнем Кинель-Черкасском районе спасали из снежного плена трех человек. Они отправились на мини-фургоне развозить хлеб, но попали в снежный занос на дороге Черновка - Первомайский. У них были разряжены телефоны, кончался бензин. К ним выезжали на помощь спасатели на снегоходе.

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за снегопадов, метели, сильного ветра. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, не выдвигаться в путь без особой необходимости и внимательно читать сообщения МЧС. Лучше всего хорошо подготовиться к поездке: взять с собой тревожный чемоданчик с предметами первой необходимости, зарядить телефон, заправить автомобиль.