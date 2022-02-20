В Самарской области растет число больных новым коронавирусом

В Самарской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. 20 февраля 2022 года выявлено 3989 случав заражения коронавирусом. Это самое большое значение февраля. Число заболевших увеличивается, однако, радует, что большинство болеют достаточно легко и с несерьезными симптомами. Так, прирост числа госпитализаций составил 378 случаев.

Количество смертей также остается на невысоком уровне. За сутки стало известно о 12 новых смертях. Больше всего заболевших в Самаре и Тольятти, а также в других крупных городах - Сызрани, Чапаевске. Отрадном, Жигулевске, Новокуйбышевске. Эксперты напоминают, что в Самарской области высокий уровень тестирования - по этому показателю мы четвертые в ПФО. По уровню заболеваемости среди регионов, не считая Москву и Питер, мы на шестом месте.

Новый штамм коронавируса опаснее своих предшественников тем, что он более заразен. Один заболевший становится катализатором и может заразить сразу несколько десятков человек. Также новый штамм опаснее для детей, количество маленьких пациентов все выше, причем их настигает постковидный синдром: осложнения на нервную систему, на сердце. Часто дети после коронавируса поступают к врачам с тяжелыми энцефалитами .

Все это свидетельствует лишь о том, что, несмотря на то, что коронавирус уже вошел в структуру вирусных заболеваний, все же стоит беречь свое здоровье. Носить маски, мыть руки, стараться избегать больших скоплений народа и сделать выбор в пользу вакцинации.