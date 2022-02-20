Врач назвал новые группы риска из-за коронавируса

В регионе более уязвимыми для коронавируса стали новые группы населения

В новом витке пандемии для коронавируса наиболее уязвимыми стали маленькие дети, от рождения и до трех лет. Об этом в интервью ЦУР Самарской области рассказал врач-инфекционист Сергей Китайчик, который в этом анализе опирается на собственный опыт работы в детской больнице.

- Дети болеют чаще, болеют массово. При этом стали появляться более тяжелые симптомы. У детей появляется интоксикация, которая выражается ознобом, высокой температурой. Болеют дети всех возрастов - от новорожденных до подростков.

Сейчас детская инфекционка принимает детей с коронавирусом, также детские койки открыты в больнице им. Середавина. Дети до трех лет сразу поступают в стационар, так как они наиболее подвержены этой инфекции и переносят ее наиболее тяжело. Младенцы до года наиболее уязвимы для инфекции, так как у них крайне слабая иммунная система.

К тому же врач отметил, что сегодня у детей проявляется постковидный синдром, связанный с обострениями заболеваний нервной системы, появлением миокардитов, энцефалитов.

Именно поэтому сегодня взрослые должны защитить детей, в первую очередь - своевременно прививаясь.