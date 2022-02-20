В Самаре автомобилист сбил двух скучающих на дороге пешеходов

Водитель слишком сильно разогнался, но и пешеходы вели себя по-глупому

В Самаре поздним вечером 19 февраля 2022 года случилось ДТП. 62-летний водитель на автомобиле Датсун ехал в Куйбышевском районе по улицы Утевская. Он ехал в направлении улицы Промышленная. Около дома по ул. Дорожная, 20 он не заметил двух мужчин, которые вольготно расположились прямо на проезжей части. Неизвестно, что они там делали: просто отдыхали или не нашли другого места для разговора. Но оба они оказались под машиной.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области, пешеходы находились на проезжей части не собираясь ее переходить. В аварии пострадали два мужчины 36 и 37 лет. Нарушения полицейские усмотрели и в действиях водителя, который ехал со слишком большой скоростью, выше той, что разрешена для этого участка. Но и пешеходы были неправы, ведь находиться на проезжей части тоже нельзя.

В итоге ДТП один пешеход пострадал, он оказался в больнице, куда был доставлен скорой помощью прямо с места происшествия. Второй мужчина не пострадал и не получил никаких телесных повреждений, видимо, успев отскочить из-под машины.