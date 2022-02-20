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Общество20 февраля 2022 13:26

Родители гадают, когда начнутся каникулы у школьников Самары

По учебному плану каникулы должны начаться 28 марта 2022 года
Анастасия МЫШКИНА
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Уйдут ли школьники на каникулы раньше обычного?

Уйдут ли школьники на каникулы раньше обычного?

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Самары гадают, когда начнутся каникулы у школьников в регионе. По учебному плану они должны начаться 28 марта, но в этом уверены в этом году не все. С 7 февраля самарские школьники ушли на дистанционное обучение, таким было решение оперативного штаба города. Это было оправдано, ведь новый штамм коронавируса оказался особенно опасен для подростков. В школе оставили только начальную школу и 9, 11 классы.

Но согласно последнему решению оперштаба, 21 февраля дети снова выходят учиться очно. При этом опасность остаётся. Врачи говорят, что сегодня коронавирус опасно для детей и подростков. Новое заседание оперштаба состоится уже в понедельник, возможно, будет принято решение о более раннем начале весенних каникул. < p> Тем временем в регионе продолжается вакцинация подростков, привиты уже около 800 человек. Также врачи советуют вакцинироваться родителям детей, которым ещё нельзя делать прививку. Если каникулы досрочно не будут объявлены, то классы всё равно смогут отправлять на карантин - если болеет слишком много детей.