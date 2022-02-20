Школьники в Самарской области возобновят очное обучение с 21 февраля 2022 года

Школьники в Самарской области с 21 февраля 2022 года снова возвращаются в школы. Учебный процесс будет проходить очно, такое решение оперштаб региона принял благодаря тому, что уровень заболеваемости среди подростков снизился. Этому способствовали принятве для разобщения меры. Напомним, что с 7 февраля дистанционно учились школьники 5-8 и 9 классов. Также до 1 марта несовершеннолетним запрещено посещение культурно-массовых мероприятий.

В то же время эксперты отмечают, что заболеваемость среди детей младшего возраста остаётся очень высокой. В зоне риска малыши с момента рождения и до трёх лет. Врачи рекомендуют в чем родителям быть осторожнее, соблюдать санитарные правила и не посещать с детьми места скопления народа.

В школах с 21 февраля будут реализовываться все меры санитарной защиты. Классы будут разделены, будет проводиться постоянная генеральная уборка, использоваться средства дезинфекции. Родителям также рекомендуют не отказываться от вакцинации, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.