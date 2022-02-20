Из Самарской области в Ростовскую отправят гуманитарную помощь для беженцев с ДНР

Вот так живут сейчас беженцы в Ростовской области Фото: Артур СЕЛИМОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что из региона в Ростовскую область будет отправлена гуманитарная помощь для беженцев. Накануне глава региона также отметил, что область готова принимать беженцев, если будет такая необходимость.

- Переговорил с губернатором Ростовской области по поводу оказания помощи вынужденным беженцам из ДНР и ЛНР. Уже завра, 21 февраля, направим туда гуманитарную помощь от нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Эвакуация беженцев из приграничной зоны в Россию началась еще 19 февраля. Сначала их отправляли автобусами, потом сформировали железнодорожный состав. Зону обстрелов покидают семьями. На Донбассе остаются мужчины. С беженцами пообщался корреспондент сайта kp.ru Александр Коц. Сейчас уже пять поездов с беженцами отправили в другие регионы. В них уехали более четырех тысяч вынужденных переселенцев.

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