Дмитрий Азаров сыграл в баскетбольном матче друзей на ВТБ Арене в Москве

Губернатор стал спортсменом

Дмитрий Азаров сыграл в матче друзей на ВТБ-Арене в Москве. Губернатор Самарской области примерил баскетбольную форму и появился на поле. Участниками матча звезд стали актеры, титулованные спортсмены, общественные деятели и чиновники. Дмитрий Азаров известен своей любовью к баскетболу: еще когда он был мэром, он не пропускал турниры по стритболу. На этой игре Дмитрий Азаров вышел в майке номером 63.

- Вчера наша команда победила, спасибо всем за игру. Сегодня смотрим Матч всех звезд, - написал в своем аккаунте Дмитрий Азаров.

Матч всех звезд - это игра "звезд России" против "звезд мира". В перерывах проходят конкурсы трехочковых и данков.